Preocupa la crítica situación de los consorcios camineros

La asociación de Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba se reunió en asamblea extraordinaria, para analizar la delicada situación del sector y determinar posibles medidas.

El pasado jueves 16 de Marzo representantes de 19 Consorcios Camineros de la Provincia concluyeron en un comunicado donde enumeran los factores que comprometen su funcionamiento y explican la disminución drástica en el presupuesto para el mantenimiento de los caminos rurales.

Ver también: La crítica situación de Atahona

REGULARIDAD EN LOS PAGOS

No se ha certificado ni Enero, ni Febrero por atraso en los expedientes, a hoy no están en condiciones de certificar. ¿Cómo hacemos para cobrar los trabajos de conservación que hemos hecho estos meses?.

AUMENTO ACORDE A LOS COSTOS DEL PRECIO KILOMETRO MES

En Noviembre de 2015 pedimos 35% aumento (válido para ese momento) nos dieron 24% fijado para ese momento. Ahora nos dieron el 16% cuando el Gas Oil aumentó 55% y los sueldos 54%. Los aumentos se hacen de acuerdo a los precios de ese momento y rigen para todo el año.

CERTIFICACION

Enviaron a los inspectores a que la certificación no supere el 70% ya que no alcanzaría el presupuesto, ¿entonces no interesa el estado del camino? ¿entonces la certificación es una mentira?.

EXPEDIENTES

Los expedientes de conservación deberían volver a como era antes, por planes de trabajo, eso funcionó sin problemas durante 59 años y no como este sistema actual, con expedientes que demoran en su aprobación y quedan meses sin certificar. Debería ser terciaria para los Consorcios y secundaria a las Regionales.

PRESUPUESTO

Queremos participar en la elaboración del presupuesto para el Sistema Consorcios Camineros.

VOCAL DEL DIRECTORIO DE VIALIDAD

Queremos tener el representante en el directorio de vialidad que participe en todo lo que tenga que ver del sistema Consorcios Camineros, que este Gobierno saco.

FO.CO.S.

Este gobierno quito el FO.CO.S., queremos que este año lo vuelva a restituir ya que era muy importante y significativo para los Consorcios más pequeños. Para algunos Consorcios le significaba hasta un 30% sobre la certificación.

FONDO DE FINANCIAMIENTO

La necesidad de compra de maquinarias hace que este sistema sea el mejor que tienen los Consorcios Camineros para irse equipando, por ello es que pedimos más aporte del Gobierno para que esto se pueda concretar.

MODIFICACION DE LEY 6233

Sobre todo en los aspectos de los Consorcios Regionales, que prácticamente no dice nada sobre el funcionamiento de los Consorcios Regionales y en otros aspectos de mucha importancia.