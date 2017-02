Empleados de Coca-Cola denuncian despidos masivos

Tres despedidos aseguraron que la empresa pretende despedir a más de cuarenta. La firma negó desvinculaciones generalizadas.

Señalando que aún no se les informó motivo alguno, empleados de la planta de la empresa Coca-Cola denunciaron este lunes el despido de más de 40 trabajadores, entre los que se encuentran contratados y personal efectivo.

Según aseguraron, la firma posee un listado de 120 personas que presentan diversas lesiones y enfermedades crónicas producto del esfuerzo físico que requieren ciertas tareas. En base a dicha nómina, se estarían efectuando los despidos.

“A esos los han ido despidiendo en etapas. Ahora echaron a 40 contratados y 12 personas efectivas”, especificó uno de los damnificados que hoy recibió la notificación formal a través de una carta documento.

Los empleados entienden que ante los bajos niveles de producción, la empresa decidió reducir su planta y comenzó con aquellas personas que poseen afecciones físicas debido a las tareas de carga y descarga que aún se realizan de forma manual.

“Tenemos hernia de disco, problemas en las muñecas, en los hombros, porque acá el trabajo que se hace es a mano. Recién hace dos o tres años empezaron a automatizar las herramientas ya que hay más de 120 operarios con problemas (…) Si yo salgo a buscar laburo en otro lugar, no me van a dar, porque ya no le sirvo a nadie”, manifestó uno de los empleados despedidos.

Comunicado de la empresa

La firma involucrada negó que se este realizando una reducción de personal y circunscribió los despidos a tres casos bajo el argumento de “bajo rendimiento”.

De acuerdo a la postura empresarial los trabajadores que quedaron en la calle ingresaron junto a otras once personas en junio del año pasado en el marco de un “programa de mejora de desempeño” cuya organización, según se aseguró, incluyó la participación del cuerpo de delegados.

“La mayoría de los trabajadores participantes del programa generaron el cambio esperado, modificando su conducta y desempeño, prestando en la actualidad sus tareas de manera normal. Lamentablemente en el caso de los despedidos ni hubo mejora alguna”, expresó la empresa en un comunicado.

Fuente: Cba24n