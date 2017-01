La noticia del Rastrojero V8 de Pipo Blangino, que fue la sensación en el Rally Dakar 2017, marcó el timing perfecto para que el Carlos Ptaschne hiciera público el proyecto en el que lleva años trabajando: el lanzamiento del Nuevo Rastrojero.

Es una idea surgida en 2010 y que se encuentra en estado avanzado. Ptaschne tiene acuerdos de colaboración con el INTI, que desde 2011 viene trabajando con el Proyecto Sacha.

Ptaschne propone un vehículo utilitario sencillo y accesible. La gran innovación es que será un vehículo eléctrico, con 450 kilómetros de autonomía.

“El Rastrojero Eléctrico es un desarrollo a mediano plazo, calculo unos ocho años o más. Para ese entonces, la tecnología de las baterías modernas permitirá conseguir un costo operativo muy inferior al de una pick-up diesel”, señaló Ptaschne, quien asumió la responsabilidad de proteger la marca “Rastrojero”.

Para el diseño de la carrocería, Ptaschne apuesta a una estética retro, que recuerda al estilo del Rastrojero original. El empresario le encargó bocetos a varios diseñadores argentinos. En los últimos tiempos, Ptaschne difundió los dibujos de Facundo Castellano Dávila, el joven impulsor del Proyecto Torino 380.

Ptaschne también recibió propuestas de la Fundación Casilda Diseño, la escuela de Santa Fe impulsada por Horacio Pagani, el creador de los Zonda y Huayra fabricados en Italia.

El Rastrojero Diesel original fue una pick-up diseñada por los ingenieros Raúl Gómez y Félix Santiago Sanguinetti. Entre 1952 y 1979, fue fabricado en Córdoba por Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME).

Su nombre surgió de uno de los desafíos del proyecto: un utilitario ligero y todo terreno, para circular sobre el rastrojo del campo. El Rastrojero se exportó desde Córdoba a Uruguay, Chile y Bolivia. Su producción cesó por un decreto de la dictadura militar, para favorecer la producción de pick-ups de empresas multinacionales (ver documental abajo).

Autoblog entrevistó a Carlos Ptaschne para conocer más detalles del proyecto.

-¿Cómo surgió la idea de crear un nuevo Rastrojero en la Argentina?

-La historia del Nuevo Rastrojero nace de la observación y una mirada en profundidad de cómo funciona la movilidad utilitaria básica en Argentina y Brasil. Allá por el año 2010, luego de salir de un emprendimiento metalúrgico en la zona de Campana, quedé con la idea de fabricar tráilers y carros. Me llamaba la atención, por ejemplo, que en mi zona (Los Cardales, Buenos Aires), cientos de prestadores de servicios (jardineros, pequeños productores agrícolas y constructores chicos, entre otros rubros), se movilizaran con autos de los años ‘90, llevando precarios remolques o carros caseros, sin ningún tipo de seguridad. La falta de un vehículo específico que cumpliera tal fin era demasiado evidente. Si bien yo tenía la posibilidad de fabricar tráilers, agregándole muchas ideas e innovaciones que tenía en la cabeza, no estaba satisfecho del todo. ¡Se podía hacer algo más grande!

-¿La solución para ese tipo de usuarios no son las pick-ups con algunos años de uso?

-Claramente, Argentina está plagada de chatas obsoletas y hacen ya muy cara, compleja y peligrosa toda la logística cercana. Estudiando más en profundidad los problemas económico-sociales de nuestro país llegué a la conclusión de que lo que hacía falta era coincidente con el concepto “Rastrojero”: un vehículo sencillo, barato de operar, muy noble y a precio razonable. Una chata para nosotros y hecha por nosotros. Confiando en cierta experiencia ganada por haber transitado por otros emprendimientos, gestión de negocios, desarrollo de producto y buenos amigos que he venido cosechando a lo largo de la vida y también la ayuda incondicional y apoyo de mi esposa Alicia, nos animamos tímidamente a encarar este megaemprendimiento. Lo primero que hicimos fue analizar el tema marca y crear la Sociedad Anónima Nuevo Rastrojero.

-¿En qué estado se encuentra el registro de la marca “Rastrojero”?

-Averiguando en la base de datos de marcas INPI, estudiamos la historia en la Clase 12 (vehículos terrestres), la cual fue, de alguna manera, abandonada. Nadie la retomó, nadie la compró y quedó en una suerte de gris legal. Nos propusimos retomarla, revalorizarla y estamos plenamente dispuestos a luchar por ella. Asumimos la responsabilidad de ser quienes cuidemos la marca de aquí en adelante. Nos sentimos en la posición de poder hacerlo, cuidando su argentinidad, sus valores y protegiéndola de malos usos. De hecho, he hablado con clubes de fans y sus notables históricos. Sé que la posibilidad de que alguna empresa extranjera se la apropie y la destroce es real Una empresa japonesa ya lo ha intentado. Así es que inicié trámites, con una estrategia a largo plazo, para ser su responsable o bien bloquearla para su mal uso. Hoy en día, seguimos tramitándola. Hemos ganamos la figura legal de “prioridad de marca” para su otorgamiento. Tenemos registrada las palabras “Rastro”, “Rastrojo” y bloqueamos legalmente toda posibilidad de que alguien se apropie malamente de la marca “Rastrojero”. Es así que podremos emplearla en un futuro, pero aclaro que “Rastrojero” fue usada anteriormente por otros armadores, como Lo Guidicce y Pacce, sin autorización expresa del Estado Nacional. Se ha utilizado el nombre “Rastrojero Ranquel” y de otras maneras también. Lo que es claro es que el vehículo que tenemos pensado desarrollar se ganará el honor de poder llevar ese nombre, ya que será un desarrollo de concepción 100% nacional y sus valores permanecerán intactos.

-¿Cómo se llamará entonces el nuevo Rastrojero?

-Al modelo original se lo conocía como “Rastrojero Diesel”, y, como primicia para Autoblog, les cuento que el modelo futuro se llamará Rastrojero Amperion, denominación que pensamos emplear comercialmente.

-¿A qué especialistas consultaron a la hora de encarar el proyecto?

-A quienes primeramente consultamos acerca de la idea fue a los hermanos Berta y la recibieron muy bien, pero por tener toda la agenda ocupada de allí en adelante, me propusieron hablar con el gran Heriberto Pronello y con el ingeniero Pedro Campo, con quienes hablé mucho del tema y con quienes contamos en las etapas que se vienen. Más allá de eso, siempre tuvimos como objetivo convocar y conversar con lo mejor de la técnica argentina en pos de lograr “el sueño”. El término “Rastrojero” te abre puertas, así que, poco a poco fuimos llegando a todos los máximos exponentes del diseño y el desarrollo técnico nacional. Hemos tenido numerosísimas reuniones y extensas cadenas de mails, hablamos con especialistas técnicos argentinos que trabajan de manera exitosa en el exterior y, hoy día, estamos empezando a ver los primeros frutos de toda esta gestión. Como ejemplo, las relaciones con el Estado Nacional son fluidas y excelentes. Ellos han recibido muy bien la idea, hay entusiasmo, nos apoyan y estamos dándole un formato apropiado al proyecto para seguir avanzando.

-¿De qué manera está colaborando el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)?

-Hemos logrado soporte del INTI, donde se irá haciendo el seguimiento técnico de todo este proceso a fin de lograr las homologaciones necesarias para sacar el vehículo al mercado. También un logro muy importante es una fluida relación con UTN Regional Pacheco, donde estamos llevando adelante estudios técnicos muy interesantes, que creeríamos no se han hecho hasta el momento en Argentina. También hemos terminado dos estudios de mercado, uno de UTN y otro privado. Además de contar con el gran sostén profesional de consultoría de Bamboo Consulting, en quienes hemos encontrado un excelente equipo.

-¿Y quiénes trabajaron en el diseño exterior?

-Por sugerencia de mi amigo Martín Vázquez (JVA), hablamos con el gran diseñador Pablo Bonetto, quien colaboró desinteresadamente con muchas ideas y conceptos, que fueron nutriendo la morfología. En la actualidad hemos conversado y tenemos propuestas de un gran número de diseñadores Argentinos. En una etapa temprana, y todo gracias a Facebook, Linkedin y Autoblog Argentina, se logró el contacto con Dan Mattano y su socio Christian Palladino, otros dos grandes diseñadores automotrices, que organizaron un curso de diseño con la temática “Nuevo Rastrojero”.

De allí coseché grandes amistades, como la del incipiente y buen diseñador Pablito Romero y un lindo grupo de entusiastas que hoy día me da orgullo tenerlos como amigos y cómplices. Actualmente, formamos un interesante equipo de diseño exterior con Facundo Castellano Dávila, Marcelo Romero, Lucas Basile (Proyecto Torino 380), y también están involucrados grandes valores como Nicolás Gaudioso y Andrés Iglesias. Hay más. En el área de diseño industrial, contamos con la prestigiosa firma BCK de Ezequiel Castro, del cual soy admirador. Otro enorme diseñador industrial y jefe técnico del proyecto es Martin Olavarría, de Firmat, provincia de Santa Fe. Su aporte es fundamental. Contar con Martin nos asegura un gran producto, tal como tenemos pensado concretar.

-¿Qué mecánica tendrá el nuevo Rastrojero?

-En un principio, allá por el año 2010, el vehículo estaba pensado con una motorización diesel muy básica, y un esquema de transmisión simple, pero los problemas empezaron a surgir a partir de las normas de emisión vigentes, y las que se vienen en adelante. Ya pensando en Euro 6, se hace imposible pensar en un desarrollo para Argentina y Brasil en tal contexto. Además, hay que tener en cuenta otro tema, no menor, que es la transmisión. Dana, obviamente, no provee transmisiones de otras marcas y propone traer todo desde Estados Unidos, lo cual hace imposible que cierren los números. Por otro lado, habría hecho del Nuevo Rastrojero un vehículo pesado y más de lo mismo: una pick-up más en el mercado. El proyecto se caía, pero no íbamos a aflojar. Hace unos dos años, conversando y continuando con esta serie de largos estudios previos a un gran proyecto, hicimos contacto con profesionales de Alemania, quienes nos ayudaron a “abrir los ojos acerca de lo que se viene”. Poco a poco nos fuimos enamorando de la motorización eléctrica, sus grandes beneficios, el ahorro y miles de cuestiones que coinciden con el cambio de paradigma, el cual justamente encaja para una nueva versión Rastrojero Amperion. Recordemos que el Rastrojero debe su éxito, mayormente, al bajo costo operativo que tenía (con subvención estatal del gasoil) y la compra mediante créditos blandos. Con el Nuevo Rastrojero va a pasar algo similar. Además, de acuerdo con los indicadores de nuestro plan de trabajo, tenemos la seguridad de que va estar todo lo suficientemente maduro para poder proponerlo al mercado.

-¿Qué autonomía tendrá?

-Calculamos que para el año del lanzamiento llegaremos a los 400 kilómetros de autonomía, con una carga de dos horas desde la red eléctrica común. Hablamos de unos 8 a 10 años adelante. Ademas, tenemos que esperar a que las baterías sean mas livianas y baratas.

-¿Habrá versiones con doble tracción?

-Sí, con modalidades del tipo “inteligente”, delantera o trasera con una selectora muy sencilla.

-¿Tendrá palanca al volante, como el Rastrojero original?

-Sí, definitivamente. Vamos a implementar la palanca selectora en el volante. Esto brinda mucho espacio interior y es muy práctico. Esperamos que sea homologable. Lo estoy estudiando justamente esta semana.

-¿Habrá accesorios para diferentes aplicaciones de trabajo?

-Sí, en la parte posterior podrá agregarse un pequeño motor, también eléctrico, con su toma de fuerza para pequeñas tareas rurales, como una cortadora de pasto, o una mini hoyadora. Adelante, en el cofre, tendrá la rueda de auxilio, con un interesante sistema para quitarla sin hacer fuerza ni grandes maniobras. Será un mini-Unimog, pero desarrollado específicamente para nuestros usos y costumbres argentinas.

-¿Cuáles son las prestaciones que están estimando?

-No superará los 115 km/h y tendrá controladores de motor diversos para cuidar la seguridad el operador. Podrá cargar hasta una tonelada y, tal como el Rastrojero original, tendra la caja de carga chata, sin pasaruedas, lo cual es muy conveniente a la hora de trabajar. La caja será desarrollada en materiales plásticos muy novedosos, como el Core Molding, que es eterno. Las barandas rebatibles clásicas del Rastrojero se convertirán fácilmente en un kit de mesa y banquetas, para comer asado o trabajar. También en las versiones con caja tradicional habrá espacios especiales para diferentes tareas, siempre utilitarias.

-¿Qué inversión demandará el desarrollo del nuevo Rastrojero?

-Un desarrollo automotor vale varios millones de dólares, hay que hacer miles de pruebas y normas que cumplir, pero tenemos un plan de negocio y un equipo imbatible para lograrlo. Aclaro que la idea es atractiva, porque hoy el costo argentino/brasilero para el desarrollo de este tipo de planteos es literalmente barato, comparado con los costos de Europa y Asia. Sin perder de vista que en Argentina tenemos una capacidad técnica impresionante, muy valorada en todo el mundo. Así que tenemos, hoy día, avanzadas charlas con metalmecánicas nacionales, fondos del exterior y nacionales e inversores brasileros muy fuertes. Podemos decir que el fondeo no va a ser un mayor inconveniente. El desafío va a ser coordinar todo y hacerle honor a la marca, pero tenemos el apoyo de todo un país, lo cual es muy gratificante.

-¿Dónde se instalará la fábrica?

-Todo indica que sería en los alrededores de Rosario. El lugar es estratégico. Tiene las rutas que van al sur de Santa Fe, al centro de Córdoba , de donde vienen la mayoría de nuestros proovedores. También Rosario apunta al sur de Brasil, donde estaría nuestro socio principal. Rosario también cuenta con una población de jóvenes muy aptos para una linea de montaje.

-¿Cuál es la fecha estimada para el lanzamiento?

-Creemos que en unos ocho años o más. Tenemos un inmenso camino por delante y debemos proponer el vehículo cuando esté todo maduro. No sólo la cultura de la gente en relación a la motorización eléctrica, sino también cuando el coeficiente de costo y precio final sea el adecuado,

-¿Cuánto costará el Rastrojero Amperion?

-La camioneta no puede valer al público más de 28 mil dólares. Y se podrá comprar sólo mediante financiación. Los miembros de la Federación Agraria tendrán prioridad para la compra.

-¿Cuántas unidades esperan producir?

-Pensamos en una línea de montaje de no menos de 30 unidades diarias, una linea modular y muy fácil de reproducir en otras latitudes. Este utilitario será específicamente para pequeños y medianos productores rurales. Nuestro objetivo es cubrir sus necesidades operativas básicas. Será un vehículo-herramienta, puro.

-¿Y creen que ese público se adaptará a un vehículo eléctrico?

-Sí, definitiavemente. Las nuevas tecnologías están acelerando todo, desde la cultura a los hábitos de la gente. Hoy en dia todo el mundo se adoptó a interfaces como WhatsApp, Facebook o nuevas tecnologias. El gaucho se adaptó rapidemante al celular tan rápido como en su momento lo hizo con la alpargata con suela de goma. Tambien lo hará con el Rastrojero Amperion

-Para fabricar autos en la Argentina se necesita un decreto presidencial, ¿ya iniciaron conversaciones con el Gobierno?

-Si, definitivamente vamos en camino a obtenerlo, pero todavía faltan muchos años de trabajo. Tenemos que dar todos los pasos legales necesarios, sobre todo el de homologación, que es fundamental para poder obtenerlo. Si por alguna razón no lo obtenemos, podemos usar un par de licencias que han sido otorgadas a otros empresarios locales. O bien venderemos para Brasil y otros mercados. O bien licenciaríamos a China, India y Rusia todo el know-how obtenido en estos años.

-¿Qué diferencias tendrá el Rastrojero Amperion con respecto a las demás pick-ups del mercado?

-El Rastrojero Amperion va a tener grandes innovaciones. Será altamente modular y ciento por ciento utilitario. Un vehículo fácil de reparar o mantener. La cabina tendrá espacios generosos a la hora de trabajar. Ademas, pensamos implementar telas especiales que por aquí nadie usa, como la cordura o las telas especiales de 3M ultra resistentes y aptas para ser mojadas o maltratadas. La cabina tendrá una aislación térmica muy especial e innovadora, que por aquí no se conoce. Ademas, pensamos cargar las tintas en detalles de usabilidad mas que de confort.

-¿La idea del Rastrojero Amperion es competir con las pick-ups actuales?

-No creo que entremos en conflicto ni en competencia con las terminales. El nuestro es un segmento muy, pero muy chico. Es muy puntual y con una escala de producción baja. El Rastrojero Amperion será más tractor que pick up. Es muy artesanal y el proyecto busca cubrir un segmento relegado, que no creo que le interese a las marcas generalistas. El Rastrojero Amperion tiene mucho de vehículo social, de fomento económico. Por eso lo de la compra en cuotas.

Ademas, nuestro sistema de ventas por internet y la red de servicios serán muy innovadores. No entramos en el mismo juego de las grandes marcas. Va a ser una linda aventura. Espero que Autoblog acompañe, como siempre, a los que emprendemos un proyecto vehicular de este tipo. Finalmente, quiero agradecerle a toda la comunidad de Autoblog. Soy seguidor y lector diario. Me ha ayudado mucho, no sólo a determinar qué auto nuevo comprar, sino que también fue un factor fundamental para poder contactar a muchos de los profesionales que hoy participan activamente en este proyecto.

Fuente: AutoBlog