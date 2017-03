Monte Cristo inauguró su primera sala cuna

Este espacio de cuidado infantil abrió sus puertas con 85 niños pertenecientes a zonas vulnerables de esta localidad. Permitirá que sus mamás puedan estudiar o trabajar.

La Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo dejó inaugurada esta mañana una nueva sala cuna en la localidad de Monte Cristo.

Es la número 176 que pasa a integrar la Red Provincial de Salas Cuna y que desde hoy está incluida en el plan Por la Flia, tendiente a la protección de los integrantes del grupo familiar de las zonas más vulnerables de la provincia.

El nuevo espacio de atención a la primera infancia lleva por nombre “Graciela Chela Vázquez” y será gestionada de manera mancomunada entre la Provincia y la municipalidad de Monte Cristo. La sala está funcionando en un histórico edificio de la localidad y da contención a 85 niños que son atendidos por cuatro docentes y tres auxiliares en doble turno.

La inauguración contó con la presencia de la secretaria de Equidad, Cintia Hayipanteli; el intendente municipal, Fernando Gazzoni; la directora general del programa Salas Cuna, Inés Zinny; la legisladora provincial, Verónica Gazzoni; integrantes del equipo municipal de gobierno; docentes, auxiliares y niños de la salita, además de vecinos de la localidad.

Durante su saludo, Cintia Hayipanteli expresó: “Esta sala no va a ser la única que abramos en Monte Cristo, vendrán otras más”. Y añadió: “Dentro de las salas cuna perseguimos el doble objetivo de que la mamá pueda dejar en un espacio seguro a sus niños, para que pueda ir a estudiar o trabajar. Para que ser mamá no implique quedar fuera del sistema, si no por el contrario. Necesitamos que nuestras mamás estudien, trabajen y tengan la oportunidad. Solo con educación y con empleo vamos a lograr salir adelante”.

“La equidad, como la mira este Gobierno, está pensada como igualdad de oportunidades, por eso todos los programas del plan Por la Flia promueven a cada uno de los miembros de la familia, para que la igualdad de oportunidades y el acceso sea real y efectivo”, concluyó la funcionaria provincial.

Por su parte, Fernando Gazzoni dijo: “Aunque ya contábamos con el centro de cuidados infantiles, este programa suma más cuidados a nuestros niños”, y añadió: “Es un orgullo contener a lo más preciado que tenemos que son nuestros hijos, poder darles la cultura inicial que va a anticipar la escolarización y tener así niños con mayor educación e igualdad”.

Con esta nueva inauguración, ya son 8.506 los niños que son atendidos en los 176 espacios que integran la Red Provincial de Salas Cuna, de los cuales 4.443 pertenecen a salitas del interior y 4.063 niños a la Capital.

Dirección de la Sala Cuna inaugurada:

– Sala Cuna “Graciela Chela Vázquez”, calle Sarmiento 535, localidad de Monte Cristo, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.