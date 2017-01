La estrella de Belén, ¿o de Verónica?

Por Bruno Bie*

*Periodista profesional y Profesor en Comunicación N. Medio

La magia de la navidad está presente, y el año 2016 está culminado. Tras esto quedaron a su paso infinidades de noticias. Algunas positivas, otras negativas. Debates. Transiciones, y un sinnúmero de eventos que fueron el comentario obligado en las tertulias de Monte Cristo y alrededores.

Tal como, la tan presente en este tiempo, historia de la estrella de Belén, que guía a los Reyes Magos al nacimiento del niño, este año el departamento tuvo una nueva estrella.

Una de las tantas novedades positivas se dio el 10 de febrero, cuando por primera vez, al menos en la historia reciente, la flamante ciudad de Monte Cristo cuenta con representación propia en la Legislatura Provincial, de la mano de quien es hoy en día, la principal referente radical, Verónica Gazzoni.

Aunque parezca una noticia más en el ir y venir de la política local, no deja de ser un dato de mucha importancia para el vecino de a pie. No es menor contar con la presencia física de quien es nuestro referente más directo dentro del poder legislativo. Y está ahí, a la vuelta de su casa.

El legislador no sólo puede levantar su mano ante cada proyecto o compulsa de sus compañeros de cámara. O, en casos más productivos, elaborar sus propias ideas para ponerlas en mesa de negociación y así pueda ser convertida en ley. El legislador es elegido por Usted, querido lector, para que no solo lo represente, sino también para que lo defienda, para que gestione, y para llevar la realidad de su departamento a esferas en donde este contexto no llega. Para recorrer cada uno de los rincones de su distrito, tarea no compatible con aquellos viejos legisladores que sólo aparecían para la foto de las patronales.

No es intención de este columnista opinar sobre su labor, ni poner en duda la capacidad de gestión de la flamante legisladora. Por el contrario, dentro de las correrías políticas locales, Verónica sería la Radical con mejor imagen dentro de su partido, y a pesar de su origen radical, es quien mejor seduciría a gran parte de los simpatizantes del peronismo.

No obstante, las estrellas que alumbran el firmamento pueden ser casi eternas, o como la de la Belén, una estrella fugaz. Usted se preguntará de quién depende esto. Un gran porcentaje lo decidirá su pericia como legisladora, otro tanto sus mismos compañeros de partido, pero será determinante el rol del vecino a la hora de acudir a la consulta de un legislador “en casa”. Hay que perderle el miedo a la política, y a pedir la colaboración de quienes nos representan. Es por eso que es importante revalorizar este rol en nuestra sociedad. Lo mismo es válido para el vecino concejal, de los cuales sabemos más de sus diferencias, que de las ideas que proponen, si las hubiere.

El tiempo dirá si tanto Verónica, como sus correligionarios, sabrán capitalizar su estrella, a menos que, como a diferencia de los Reyes Viajeros, la consideren solo una simple estrella fugaz que no los guía a ningún lado.