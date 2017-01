El Rastrojero sigue acumulando kilómetros en el Rally Dakar

Toda la intimidad en el Vivac luego de la segunda etapa. “Venimos a ganarle al Dakar, no a los demás equipos”, dijo el piloto cordobés.

Es una de las atracciones del Rally Dakar y desde el principio va acumulando seguidores, amantes de los rastrojeros que valoran el esfuerzo y la originalidad de correr este raid en ese vehículo. Mundod D se acercó al Vivac luego de una segunda etapa muy dura para conocer más acerca de esta aventura que emprendieron “Pipo” y su equipo.

“Estuvimos complicados con la temperatura, que estaba muy alta y a su vez había mucho barro, que para no quedar empantanados decidicimos pasar fuerte y se nos embarró el radiador, por lo que el rastrojero levantó temperatura y no pudimos hacer los tramos rápidos a mayor velocidad”, sostuvo el cordobés.

El calor es el factor común de todos los pilotos. Las temperaturas elevadas hacen que los competidores lleguen muy desgastados al final, ya que dentro de los vehículos se llega a soportar entre 60 y 80°C. Sobre esto y el hecho de no ponerle aire al rastrojero, Blangino respondió diciendo: “Si le pones aire acondiconado ya no es Dakar“.

Como tantos otros que deciden vivir el Dakar al 100%, el equipo de Blangino realiza todos sus actividades en el trailer, desde asearse hasta comer y dormir. Muchos pilotos o equipo deciden quedarse en hoteles o casillas rodantes pero para “Pipo” eso hace que “se pierda la gracia”. “Nosotros somos un grupo de amigos, hacemos todo acá. Nos divertimos y la pasamos bien”, agregó.

El cordobés sabe que no puede competir contra los grandes candidatos, pero no le importa, sabe que su carrera es terminarla. “Acá están quienes ganan el Dakar y quiénes lo terminan. De nada sirve venir segundo y en la última etapa quedarte afuera. Nosotros venimos a terminarlo, a ganarle al Dakar, no a los equipos grandes”, cerró.

Fuente: Walter Kanqui García/ La Voz