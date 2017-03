“A dedo”, no

Durante el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Fernando Gazzoni se refirió al conflicto sobre la distribución de los planes “Vida Digna” en nuestra comunidad y a la injerencia que protagonizó una concejala de la oposición. Luego, difundió un comunicado.

Como Intendente de la ciudad quiero aclarar que:

1.- La Municipalidad de Monte Cristo administra la distribución de éste y todos los programas de asistencia social cumpliendo con las normas que establece la legislación vigente, es decir, un estudio socio ambiental y una investigación adicional que realizan los equipos técnicos municipales del área de Asistencia social.

2.- Que NUNCA se entregó un programa de asistencia que no cumpliera con los requisitos necesarios.

3.- Que es absolutamente reprochable que una concejala crea que porque es miembro del partido gobernante tiene autoridad para designar a quienes serán los beneficiarios, sin antes ser sometidos a los estudios que todos los demás ciudadanos deben cumplir como requisito indispensable para acceder al beneficio

4.- Que este gobierno municipal es el de mayor trayectoria en la historia de la ciudad en materia de distribución equitativa de la asistencia social, sin que intermedie la pertenencia o no a un partido político determinado.

5.- Y, finalmente, que cumpliendo con las leyes y las normas evitaremos el clientelismo político de cualquier naturaleza, una práctica que siempre quisimos desterrar de nuestra ciudad y que, al parecer, resucita cada vez que se aproxima una elección.

Pero todo no termina aquí. Es necesario aclarar que cuando se produce el incidente con la concejala opositora y la Provincia, se le ofrece a este Intendente entregar veinte (20) planes más a personas que Gazzoni designara, sin estudio socio económico ni análisis de asistencia social. Por supuesto, el ofrecimiento también fue rechazado por el gobierno municipal.

Es muy triste ver que estas cosas siguen sucediendo sobre todo cuando se quiere disfrazar como “un freno al progreso”.

Gracias a todos.

FERNANDO GAZZONI

Intendente de la Ciudad de Monte Cristo