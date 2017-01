Mirá al montecristence José “Pipo” Blangino, que comenta intimidades de su particular vehículo, la sensación de la gran aventura.

Publicado por Carburando

“Cuando llegué a Bolivia me dijeron que había una crisis con el agua. Por eso no lavé el Rastrojero. Ni tampoco nos bañamos. Colaboramos para que no se acentúe el problema. Acá llueve, por lo que vamos a dejar el auto afuera y nosotros trabajaremos ahí, así nos bañamos sin problemas”, comentó muy risueño José Blangino, el cordobés que es el centro de las miradas, ya que su particular vehículo avanza en el Dakar 2017.

El Rastrojero se roba las miradas. Y a través de las redes sociales, su participación es comentada día a día. “Venimos muy bien. Lástima que en estas etapas rápidas haya problemas con las lluvias y se cancelan o se recortan. Mi Rastrojero llega a los 215 km/h y era una buena ocasión para avanzar”, comentó el cordobés en La Paz, mientras ya levantaba campamento tras el día de descanso rumbo a Uyuni.

“Me fui de mi casa el 26 de diciembre. Y es increíble, pero en mi casa saben todo lo que me pasa por ustedes, los periodistas, pero yo no supe más nada de ellos porque no tenía señal en el celular. Recién ahora me pude comunicar”, comentó el piloto, que además de extrañar a su esposa y a sus hijos, abre el teléfono para mostrar a su nieto Benjamín, de apenas 5 meses.