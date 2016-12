Un joven falleció tras protagonizar un accidente a la altura de Mi Granja

Hace instantes, una motocicleta 125 azul y una Fiorino impactaron sobre la calzada de la ruta provincial 88, en la localidad de Mi Granja.

Aún no hay información oficial, pero el accidente se habría dado a la altura de una garita próxima al ex frigorífico Tinacher. Desde la Comisaría de Malvinas Argentinas aseguraron aún no tener información disponible. Las causas del siniestro tampoco son de público conocimiento, hasta el momento.

Testigos aseguran que uno de los jóvenes que conducía el rodado menor, Nicolás Giménez (23), falleció prácticamente al instante. Matias Ferreyra (20), falleció horas después de ser trasladado al Hospital de Urgencias.