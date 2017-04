Denuncian a Daniel Arzani por utilizar un celular pagado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas

Se trata del exintendente de Malvinas Argentinas y actual secretario de Gobierno en el Palacio 6 de Julio. Señalan que al servicio se lo siguen pagando ellos, donde Arzani actualmente no cumple tarea alguna.

Según publicó “La Nueva Mañana”, una factura por 16 mil pesos del servicio corporativo de una flota de celulares llegó a la modesta Municipalidad de Malvinas Argentinas a fines del año pasado. Poco diferían de otras que correspondían a los mismos números durante buena parte del 2016 y años anteriores. Sin embargo, la gran diferencia entre estas boletas y las otras, las de 2015 hacia atrás, correspondían a un celular que ya no formaba parte del municipio y no pertenecía a alguien que siguiera cumpliendo funciones. En realidad, lo había hecho hasta diciembre del 2015 y se trataba, ni más ni menos, del exintendente de aquella localidad: Daniel Arzani, actual secretario de Gobierno en el Palacio 6 de Julio.

Sí. A uno de los principales funcionarios del intendente capitalino, Ramón Mestre, el servicio de telefonía celular se lo sigue pagando la comuna de la que él era el principal mandatario y que ahora conduce su sobrina, Silvina González. Gestión que además incluye a su hijo, Nicolás Arzani, también como Secretario de Gobierno, el mismo cargo que el padre ocupa en la Municipalidad capitalina.

Ante esto, y tras el alerta que se encendió en el Tribunal de Cuentas de la localidad del Gran Córdoba, por una orden de pago librada con un cheque del Banco de Córdoba por $ 10.460,85 desde la oposición salieron a cruzar a quienes gobiernan la ciudad desde hace 17 años que incluyen en ellos, los 16 consecutivos de Arzani.



Vanesa Sartori, concejala de Malvinas Despierta, la única fuerza opositora en el Concejo Deliberante, le dijo a LA NUEVA MAÑANA que el funcionario “al no tener vínculo alguno con el municipio, no se justifica que al servicio se lo siga pagando la comuna”. “Y está claro que la principal responsable de esto es González, que permitió y avaló que esta situación se mantenga”, agregó la edila que integra el partido vecinal que surgió a partir del conflicto con Monsanto. “Aquella fue nuestra génesis”, remarca en diálogo con este medio.

Sin embargo, volviendo a la denuncia contra el exintendente, Sartori señala que “Arzani es el intendente virtual de Malvinas” y es tal vez “por eso que todos necesitan estar comunicados permanentemente con él”. “Acá no se hace nada sin que Arzani, o ‘el Papi’, como le dicen todos en Malvinas, esté al tanto”, agregó.

Sartori además sostuvo que en el mes de enero, los montos señalados se incrementaron aún más porque el actual funcionario mestrista partió de vacaciones a Brasil y solicitó a la compañía el servicio de roaming. El cual permite seguir comunicado como si se encontrara dentro del país y consumiendo datos sin inconveniente alguno. “Tiene un abono por $ 800 con esa línea, pero una vez consumido el saldo se le acredita de manera automática porque es un pospago”, agregaron.

Ante esta situación, Sartori adelantó que desde el poder legislativo municipal pedirán la interpelación a la jefa comunal y en Córdoba se hará una presentación ante la Fiscalía Anticorrupción la semana próxima. Donde no se descarta que haya fuerzas de la oposición en Córdoba Capital que acompañen, teniendo en cuenta que Arzani ocupa un cargo en el Palacio 6 de Julio. Por último, Sartori recordó que Arzani ya suma una denuncia en ese fuero de la Justicia provincial por autorizaciones ilegales a Monsanto en su momento.