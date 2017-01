Corte de ruta y toma de un campo en Malvinas Argentinas

Luego del corte de ruta, hicieron una toma pacífica de un campo. Se calcula que son doscientas veinte familias. Según denuncian los vecinos, los lotes no figuran en catastro ni departamental ni provincial. Quien realizó la denuncia sobre la toma fue Daniel Montoya, quien apareció luego de realizada a presentarse como dueño.

Denuncias cruzadas

Al parecer, los terrenos fueron prometidos en campaña. Hasta el momento no hemos podido establecer comunicación con la intendente de la ciudad, Silvina González, para que aclare cómo pensaban realizar este supuesto loteo social.

“No estamos pidiendo que nos regalen la tierra, solo pedimos que, a través de una cuota social, poder pagar el lote” aclararon los vecinos en primer lugar. “El corte de ruta fue porque necesitamos una respuesta seria tanto del Municipio como del Gobierno Provincial, algo escrito, no creemos y no queremos mas promesas”

“¿Hasta cuando nos quiere hacer esperar? Ellos porque ellos viven tranquilos en su casa, pero la gente no tiene donde vivir. Los contratos de alquiler se vencieron‚ no se puede renovar, el dinero ya no alcanza” concluyeron, además de agregar que se quedarán en el lugar hasta que le den una respuesta.